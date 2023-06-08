سمكة قرش تلتهم سائحا روسيّا في الغردقة بمصر

2023/06/08 | 21:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

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