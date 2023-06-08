2023/06/08 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XNZWCwsq900

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صاحب محل تمور يتحدث لـ "عالمكشوف" : الامارات تمنع استيراد التمور العراقية تخوفا من حالات الغش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صاحب محل تمور يتحدث لـ "عالمكشوف" : الامارات تمنع استيراد التمور العراقية تخوفا من حالات الغش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).