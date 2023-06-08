2023/06/08 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gFhfJBEOoLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال حديث مراسل "دجلة" عن الغش الصناعي.. رجل مسن يطلب مناشدة عبر "دجلة": اريد قطعة أرض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال حديث مراسل "دجلة" عن الغش الصناعي.. رجل مسن يطلب مناشدة عبر "دجلة": اريد قطعة أرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).