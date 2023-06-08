2023/06/08 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكد عضو مجلس النواب حسين العامري، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان الخاصة بإقرار الموازنة ستحسم اليوم.وقال العامري في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/،” نتمنى ترك الخلافات السياسية مع علمنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل إنعقادها..



برلماني:الموازنة ستحسم الليلة وإقرارها أقل ضرراً من عدمها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل إنعقادها.. برلماني:الموازنة ستحسم الليلة وإقرارها أقل ضرراً من عدمها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل إنعقادها.. برلماني:الموازنة ستحسم الليلة وإقرارها أقل ضرراً من عدمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).