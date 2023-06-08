احداث جلسة الموازنة.. النائب باقر الساعدي: جلسة الاقرار ستتم في الساعة العاشرة مساء

2023/06/08 | 21:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احداث جلسة اقرار الموازنة..لحظة بلحظة: عدد النواب داخل القاعة...

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النائب باقر الساعدي: جلسة الاقرار ستتم في الساعة العاشرة مساء أولاً على المسلة.

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