المسلماوي: توافد كبير لأعضاء البرلمان وأغلبية مريحة لتمرير الموازنة

2023/06/08 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، أن هنالك توافدا كبيرا لأعضاء البرلمان لجلسة التصويت على الموازنة المقرر عقدها اليوم، فيما لفت إلى وجود أغلبية مريحة لتمريرها.

وقال المسلماوي للقناة الرسمية إن “بناية مجلس النواب تشهد توافداً كبيراً من أعضاء المجلس لحضور جلسة التصويت على الموازنة، وهنالك أغلبية نيابية لتمريرها”.

وأضاف “نتوقع تمرير الموازنة اليوم بالإجماع وحضور غالبية الكتل ما عدا الحزب الديمقراطي لجلسة اليوم بسبب نقاط خلافية لم تحسم وقد تحسم خاصة وإنه تم الاتفاق على حلول لـ 90% من تلك النقاط”.

وشدد على أنه “لا يمكن تأجيل إقرار الموازنة لأن مجلس النواب اقترب من نهاية الفصل التشريعي يوم غد”.

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