تعديلات الموازنة العراقية تدفعها الى طاولة البرلمان

2023/06/08 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مساء الخميس، للتصويت على تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية.وتفيد مصادر بانه “تم تعديل الفقرة (أ) من المادة 13 من مشروع قانون الموازنة على النحو التالي: “حكومة إقليم كردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية لتصدير النفط من حقول نفط حكومة إقليم كردستان إلى مستودعات […]

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