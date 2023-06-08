مع طرح اسمه لرئاسة لبنان.. جهاد أزعور

2023/06/08 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتًا بالصندوق، وذلك مع طرح اسمه مرشحًا لرئاسة لبنان خلفا للرئيس السابق ميشال عون.

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