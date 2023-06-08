2023/06/08 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o-FM2p_cjMg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الرحلات الجوية مع جورجيا بعد توقف دام نحو 9 سنوات | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عودة الرحلات الجوية مع جورجيا بعد توقف دام نحو 9 سنوات | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).