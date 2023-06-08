نائب: توافد كبير لأعضاء البرلمان ولا يمكن تأجيل إقرار الموازنة

2023/06/08 | 22:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن تأجيل إقرار الموازنة.

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