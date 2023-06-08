تأجيل جديد لجلسة حسم الموازنة

2023/06/08 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت عضو مجلس النواب نور نافع، إنه تم تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى الساعة 11 من مساء اليوم الخميس، بحسب شبكة "رووداو".

وفي السياق، ذكر عضو المالية النيابية جمال كوجر، أن اللجنة "لم تستلم حتى الآن المشروع النهائي للموازنة حتى تعقد اجتماعاً لمناقشة اللمسات الأخيرة".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الـ8 من مساء اليوم الخميس، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

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