2023/06/08 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، التعليق على تقرير يفيد بأن الصين تعتزم إنشاء قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يرفض التعليق على تقرير القاعدة الصينية في كوبا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يرفض التعليق على تقرير القاعدة الصينية في كوبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).