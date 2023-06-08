هجوم مروع.. سمكة قرش تقتل شابا روسيا في مصر وتعليقان من ساويرس ومبارك

2023/06/08 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حادثة وفاة شاب روسي بهجوم لسمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية، جدلا واسعا على تويتر، الخميس، وسط دعوة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لعدم تداول فيديو الحادثة ورسالة من علاء مبارك بسبب "تكرار" حالات مهاجمة القرش للبشر قرب الشواطئ في مصر

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