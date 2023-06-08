الانبار تنجح بزراعة “الخرنوب” للمرة الاولى في غرب العراق

2023/06/08 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير بلدية ناحية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، الخميس، نجاح زراعة نبات الخرنوب لأول مرة في المناطق الغربية.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عددا من مزارعي منطقة جبة وناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، نجحوا في زراعة نبات الخرنوب للاستفادة منه في عمليات تحضير بعض العقاقير الطبية”.

وأضاف، أن “نجاح زراعة نبات الخرنوب في المناطق الغربية يعود لوجود مياه جوفية ووادي حوران ومسطحات مائية متعدد ما يجعلها مناطق ذات جذب عالمي لاستثمار واستغلالها في مختلف المحاصيل الزراعية”.

وأوضح أن “مزارعي المناطق الغربية خصصوا نحو 50 دونم لزراعة نبات الخرنوب كمرحلة اولى ومن ثم تعميمها الى مدن الانبار الاخرى”، مبينا ان “حكومة الانبار المحلية وعدت بتقديم الدعم المادي للمزارعين الذين يبذلون جهود كبير لزراعة اصناف زراعية غير موجودة في المحافظة”.

ولفت الى أن “الاراضي الزراعية الممتدة من محافظة الانبار باتجاه محافظات كربلاء المقدسة وصلاح الدين والنجف ونينوى تشغل نحو 10 مليون عاطل عن العمل وتحقق ايرادات مالية كبيرة”.

يشار الى ان مزارعي مناطق غربي الانبار نجحوا في وقت سابق في زراعة الفستق الحلبي والموز واصناف زراعية اخرى.

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