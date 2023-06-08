نادي القوة الجوية يحدد موقفه من دوري المحترفين

2023/06/08 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد نادي القوة الجوية، الخميس، موقفه من تطبيق دوري المحترفين في العراق الموسم المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية هيثم كاظم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نادي القوة الجوية داعم ومساند لدوري المحترفين الذي يهدف لتطوير الدوري العراقي وسعيه للارتقاء به إلى مصاف الدول الكبرى بالمنطقة والعالم”.

وأضاف، أن “الهيئة الإدارية للنادي لديها اجتماع مغلق اليوم لمناقشة طروحاتنا وتقديمها لرئيس النادي لطرحها في اجتماع السبت مع اتحاد الكرة الذي سيناقش تطبيق المسابقة الموسم المقبل”.

يذكر أن دوري المحترفين سينطلق رسمياً الموسم المقبل وسيتضمن تطبيق نظام “الفار”.

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