الاتحاد السعودي يقدّم بنزيمة بأجواء احتفالية في ملعب جدّة

2023/06/08 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدة (أ ف ب) – يقدم بطل الدوري السعودي نادي الاتحاد الخميس لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المنضم لصفوفه في “صفقة قياسية” لثلاث سنوات، في أجواء احتفالية في ملعبه في مدينة جدّة من المتوقع أنّ يحضرها آلاف من أنصاره.وبات بنزيمة (35 عامًا)، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ثاني الصفقات الكبرى التي تبرمها […]

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