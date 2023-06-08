2023/06/08 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 86dYoQKGybA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالجبار احمد: يمكن للحكومة الطعن في المواد المضافة للموازنة التي فيها جنبة مالية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالجبار احمد: يمكن للحكومة الطعن في المواد المضافة للموازنة التي فيها جنبة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).