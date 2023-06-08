2023/06/08 | 22:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023

ظهرت المقالة نواب يعترضون على عدم احتساب فروقات مقاتلي الحشد في الموازنة أولاً على المسلة.

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