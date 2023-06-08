2023/06/08 | 22:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت تقارير تداولتها وسائل اعلام عربية وغربية وشخصيات سياسية في...

ظهرت المقالة معلومات عن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران..



وبغداد أول المستفيدين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلومات عن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران.. وبغداد أول المستفيدين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلومات عن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران.. وبغداد أول المستفيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).