خبير اقتصادي يتحدث عن “لغم” نفطي في الموازنة

2023/06/08 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن لغم نفطي في الموازنة.وقال المرسومي في بيان تلقته ايرث نيوز ان “مساواة كلف الانتاج في اقليم كردستان مع كلف الانتاج في عقود التراخيص النفطية في النص المقترح في موازنة ٢٠٢٣ يدل على جهل فادح بأساسيات الصناعة النفطية وفي طبيعة احتساب كلف الانتاج وفي نوعية […]

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