واشنطن ولندن تجددان دعمهما لأوكرانيا

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة، وبريطانيا تتعاونان في قيادة التكنولوجيا الجديدة "التي ستؤثر في مستقبلنا" وإنهما يعملان على التأكد من أن "التكنولوجيا تتقدم بطريقة آمنة ومسؤولة".

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