العطواني يعلن تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة.

وقال العطواني بحسب الوكالة الرسمية، أنه تم تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت”.بدوره أكد النائب عدي عواد، لنفس الوكالة، أن “جلسة اليوم ستشهد تمرير 15 مادة من قانون الموازنة وتستكمل باقي المواد يوم الجمعة”.

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