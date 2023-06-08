صحة البصرة “قلقة” من نشاط الحمى النزفية بسبب “القصابين” 

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة صحة البصرة من زيادة محتملة بالاصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية في حال عدم التزام القصابين بتعليمات الجزر الرسمي في الاماكن المخصصة لذلك.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة البصرة تحسين صادق النزال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “عدد الوفيات من الاصابات يصل الى 10 % فقط بفعل بجهود الكوادر الصحية”، مستدركًا: “لكن هذا الأمر غير كاف فنحن قمنا بحملات مع البيطرة والبلدية لمنع الجزر العشوائي”.

ودعا أصحاب المطاعم والمواطنين إلى “عدم شراء اللحوم الا تلك التي تكون مختومة بختم البيطرة”.

وبين النزال ان “بعض المحافظات المجاورة تشهد إصابات مرتفعة وهذا مايجعلنا امام تخوف من زيادة الاعداد لدينا لكن الأمر بدأت معالجته بقرارات محلية بعدم دخول الاغنام وغيرها من المحافظات”.

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