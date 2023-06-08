2023/06/08 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تعلن تضمين فروقات الحشد الشعبي في الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تعلن تضمين فروقات الحشد الشعبي في الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تعلن تضمين فروقات الحشد الشعبي في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).