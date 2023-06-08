بارزاني يجتمع مع السفيرة الامريكية ويوجه رسالة بشأن الموازنة والانتخابات

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، مساء اليوم الخميس، أن مصادقة

مجلس النواب على الموازنة الاتحادية

سيكون سبباً لانتعاش الاقتصاد وتوفير

فرص العمل والخدمات.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة

نو

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