كتلة: لا تأجيل للجلسة ولا خلافات على الموازنة

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت كتلة النهج الوطني، عدم تأجيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الليلة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال رئيس الكتلة احمد طه لـ(بغداد اليوم) :"لا يوجد اي تأجيل رسمي للجلسة حتى الآن، ولا توجد خلافات بقدر ما هي أمور فنية تتعلق ببنود الموازنة ومناقلات بجداولها".

وشدد على "ضرورة إطلاع النواب على الموازنة قبل الذهاب للتصويت".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أعلن مساء اليوم عن تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة في الجلسة المقرر عقدها الليلة.

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