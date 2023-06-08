عجلة الممتاز تعود للدوران نهاية حزيران.. والكلاسيكو يتجدد

2023/06/08 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن جدول مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة في 22 من حزيران الجاري بعد توقف منافسات الدوري بسبب بطولة غرب آسيا في العراق في الأسبوع المقبل ومعسكر المنتخب الوطني في إسبانيا.

وسيقص فريقا نفط الوسط وضيفه الصناعة شريط الجولة يوم الخميس 22 حزيران.

بينما تستكمل باقي المباريات في 23 و24 من الشهر نفسه.

وتشهد هذه الجولة كلاسيكو العراق الذي يجمع القوة الجوية {الوصيف} والزوراء في 23 من حزيران بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

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