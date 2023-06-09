ظهور الكرة الذهبية في

2023/06/08 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام نادي اتحاد جدة السعودي، الخميس، حفل استقبال ضخم للاعبه الجديد، النجم الفرنسي كريم بنزيما في "ملعب الجوهرة" والذي شهد لقطتين مميزتين أثارتا تفاعلا على تويتر.

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