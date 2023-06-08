2023/06/08 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8TCWyOxInjQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير شركة مصافي الوسط يحسم الجدل بشأن سحابة الكبريت عصرا في منطقة الدورة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير شركة مصافي الوسط يحسم الجدل بشأن سحابة الكبريت عصرا في منطقة الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).