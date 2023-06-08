الداخلية تنشر تفاصيل زيارة الشمري الى السليمانية

2023/06/08 | 23:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً فور وصوله والوفد المرافق له محافظة السليمانية، بحضور رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل طالباني ومحافظ السليمانية السيد هفال أبو بكر وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال هذا الاجتماع بحث آلية ضبط الحدود الدولية وتعزيز الموانع، مشيراً الى أن اللقاء شدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين بغداد وإقليم كردستان العراق في جميع المجالات الأمنية.

هذا وتفقد السيد الوزير لواء الحدود الثالث ولواء الحدود الحادي والعشرين، موجهاً بتعزيز هذين اللواءين بجميع احتياجاتهما من أجل تنفيذ المهام المناطة بهما.

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