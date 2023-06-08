مجلس النواب يشرع بالتصويت على قانون الموازنة

2023/06/08 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب مساء الخميس بالتصويت

على مشروع قانون الموازنة العامة

الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات

المالية (2023 ، 2024 ، 2025).

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