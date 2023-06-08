البرلمان يعقد جلسة التصويت على الموازنة

2023/06/08 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب العراقي، اليوم

الخميس، جلسة خاصة للتصويت على قانون

الموازنة المالية لعام 2023، وذلك بعد

خلافات سياسية عرقلت التصويت لأشهر عدة.

وحضر الجلسة 258 نائباً.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في

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