بغداد اليوم تنشر النسخة النهائية لقانون موازنة العراق الثلاثية (وثائق) - عاجل

2023/06/08 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالتنا النسخة النهائية لمشروع قانون قانون الموازنة المالية الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.

ويقرأ ويصوت البرلمان حالياً على الموازنة.

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