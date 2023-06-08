مجلس النواب يصوت على المادة الثانية من قانون الموازنة

2023/06/08 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنقل بغداد اليوم وعبر مراسليها في مجلس النواب ومصادرها، اخر تطورات جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية، والتي من المقرر عقدها اليوم الخميس.

-الاطار التنسيقي يبلغ الحزب الديمقراطي الكردستاني، بان مجلس النواب سوف يباشر بالتصويت على قانون الموازنة الساعة 10 ولا تأجيل جديد، وستتم عملية التصويت حتى في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولهذا عليه حسم امره والاتفاق بشكل نهائي بشان النقاط الخلافية

-رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائباه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، يصلون الى مبنى مجلس النواب.

-اجتماع القوى الكردستانية مازال مستمرا حتى اللحظة في مبنى مجلس النواب، ولا اتفاق بشان الفقرات الخلافية الخاصة بإقليم كردستان ضمن قانون الموازنة حتى الان

-اللجنة المالية البرلمانية تعقد اجتماعا بحضور رئيس البرلمان ونائبيه ورؤساء الكتل البرلمانية لحسم الخلافات على قانون الموازنة

-الاحزاب الكردية تنهي جميع اجتماعاتها داخل مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة

-وصول فارس عيسى رئيس ممثلية الاقليم الى كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني

-ضغوطات تمارس من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تأجيل جلسة التصويت على قانون الموازنة الى يوم السبت المقبل لحين الوصول الى اتفاق نهائي على فقرات الإقليم ضمن قانون الموازنة مع إصرار بعض الاطار التنسيقي على عقد الجلسة اليوم، مع إمكانية تأجيل ليوم السبت

-انتهاء اجتماع رئاسة البرلمان مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل النيابية قبل قليل..



دون التوصل الى اتفاقات نهائية

-حتى الان لم نؤجل جلسة التصويت على قانون الموازنة لاي يوم اخر..



والاجتماعات مستمرة لحين التوصل الى اتفاق مع وجود إمكانية لتأجيل الجلسة في حال فشلت الاجتماعات بالتوصل الى أي اتفاق..



لكن لا تأجيل حتى اللحظة

-جرس البرلمان يقرع لدعوة النواب لدخول القاعة لبدء جلسة التصويت على قانون الموازنة

-رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني يعلن تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة

-عضو اللجنة المالية النيابية عدي عواد: جلسة اليوم ستشهد التصويت على 15 مادة من قانون الموازنة وتستكمل بقية المواد يوم غد الجمعة

- البدء بتوزيع النسخة النهائية لقانون الموازنة بين أعضاء مجلس النواب

- مجلس النواب يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية

التصويت على اضافة فقرة جديدة على جدول الاعمال تتعلق باستبدال بعض النواب

- مجلس النواب يصوت على المادة الأولى والثانية من قانون الموازنة

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