2023/06/08 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة بمشروع قانون الموازنة المالية الثلاثية 2023 و2024 و2025.

وحضر الجلسة 258 نائباً.

وتعقد الجلسة بعد مخاض وخلافات طويلة استغرقت عدة أسابيع بين القوى السياسية.

تغطية مستمرة للجلسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مخاض وخلافات.. مجلس النواب يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة الثلاثية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مخاض وخلافات.. مجلس النواب يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).