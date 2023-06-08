بلينكن ونتانياهو يؤكدان أهمية تعزيز اندماج إسرائيل بدول المنطقة

2023/06/09 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مكالمة هاتفية، الأربعاء، أهمية تعميق الاندماج الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

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