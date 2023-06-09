ديالى تبرئ “النزفية” من حمى أسعار اللحوم

2023/06/09 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت محافظة ديالى، يوم الخميس، عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، فيما برأت تأثير الحمى النزفية على غلاء الأسعار.

وقال نقيب الأطباء البيطريين في ديالى، محمود فرحان الشمري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحمى النزفية بعيدة كل البعد عن الارتفاع المخيف بأسعار اللحوم في الأسواق، ولا وجود لأي حظر لحركة المواشي، إلا في مناطق الإصابات ولمدة وجيزة وفق إجراءات بيطرية”.

ورأى الشمري، أن “الحديث عن الحمى النزفية وتسببها بارتفاع أسعار اللحوم، عار عن الصحة، وإن وجد ذلك فالنتيجة عكسية تخفض الأسعار إن كانت هناك مخاوف من تداول اللحوم من قبل المواطن لتفادي الإصابة بالمرض”.

وعزا أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، إلى “غياب الرقابة الحكومية رغم ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات البيطرية، مشيراً إلى أن “أسعار اللحوم التي بلغت 18 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، أصبحت عبئاً كبيراً على المستهلكين، ولا وجود لأي مبررات لاستمرار ارتفاع الأسعار”.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أواخر أيار/مايو الماضي، بلوغ عدد إصابات الحمى النزفية في البلاد 139 حالة، من بينها 20 حالة وفاة، منذ مطلع العام الحالي.

وارتفعت أسعار اللحوم، في عموم المحافظات العراقية، خلال الأشهر الماضية، من 12 ألف دينار إلى 18 و20 ألفاً، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتذبذب أسعار الدولار وانتعاش المراعي جراء الأمطار، ما تسبب بعزوف المربين عن بيع المواشي بشكل كبير.

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