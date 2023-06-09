2023/06/09 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرع مجلس النواب ، الخميس، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥).

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥)”.

وكان مجلس النواب، عقد مساء الخميس جلسته الـ 28 الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور 258 نائبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يشرع بالتصويت على مشروع قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).