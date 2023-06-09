2023/06/09 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن توجه نواب الحزب الديمقراطي الى قاعة البرلمان.وذكر مصدر مطلع لايرث نيوز، ان “نواب الحزب الديمقراطي دخلوا الى قاعة مجلس النواب تمهيدا لعقدها بعد قليل”.وفي وقت سابق عقد رؤساء الكتل الكردستانية، اجتماعاً داخل مبنى البرلمان قبيل جلسة التصويت على الموازنة.

ظهرت المقالة تمهيدا لعقد جلسة التصويت على الموازنة..



نواب الحزب الديمقراطي يدخلون الى قاعة البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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