2023/06/09 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 16 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب/ارشيف كينزو تريبويار لوكسمبورغ (أ ف ب) – توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصل دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول إصلاح نظام الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).