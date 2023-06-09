أكبر بنك للبذور في الريف الإنكليزي يحمي النباتات من الزوال

2023/06/09 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آردينغلي (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يشكّل “ميلّينيوم سيد بنك” في الريف الإنكليزي إلى الجنوب من لندن أكبر بنك للبذور في العالم، إذ يحفظ عند حرارة 20 درجة دون الصفر في خزائنه المقاومة للفيضانات والقصف والواقعة تحت الأرض 40 ألف نوع تعود إلى نباتات برية من كل أنحاء العالم.والكثير من البذور يعود إلى […]

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