بغداد اليوم تنشر النسخة النهائية لقانون موازنة العراق الثلاثية (وثائق)

2023/06/09 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة بغداد اليوم النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، التي يصوت البرلمان حالياً عليها.

ادناه النسخة النهائية لقانون موازنة العراق الثلاثية:

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