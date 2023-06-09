2023/06/09 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحامي المعتقل طالب عبد الله الزوبعي يرسل مناشدة عن مظلوميته عبر ستوديو التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cGUZPq1jcuc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحامي المعتقل طالب عبد الله الزوبعي يرسل مناشدة عن مظلوميته عبر ستوديو التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحامي المعتقل طالب عبد الله الزوبعي يرسل مناشدة عن مظلوميته عبر ستوديو التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).