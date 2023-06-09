بعد زيارة السعودية.. بلينكن يبحث مع نتنياهو

2023/06/09 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس "تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال التطبيع مع دول المنطقة".

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