2023/06/09 | 01:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nJMkZEUIgqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. البرلمان العراقي يشرع بالتصويت على عدد من مواد قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. البرلمان العراقي يشرع بالتصويت على عدد من مواد قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).