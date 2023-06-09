2023/06/09 | 01:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب أرشد الصالحي يصف إدارة الدولة بعدو التركمان بسبب الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/09 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب أرشد الصالحي يصف إدارة الدولة بعدو التركمان بسبب الموازنة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب أرشد الصالحي يصف إدارة الدولة بعدو التركمان بسبب الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).