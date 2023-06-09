ما الخطوات القادمة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش؟

2023/06/09 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى أي مدى يمكن القول بانه تم القضاء على داعش في حين أن الولايات المتحدة ودول أخرى تقول بان خطر التنظيم لا زال قائما؟ كيف نضّجَ التحالف الدولي الإمكانيات العراقية في مكافحة الإرهاب وداعش تحديدا؟

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