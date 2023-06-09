2023/06/09 | 01:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت مساء الخميس، المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025 _ 2024 _ 2023) الى يوم الجمعة..

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ، ان “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الجمعة.”.

وكان مجلس النواب، عقد مساء الخميس جلسته الـ 28 الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور 258 نائبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).