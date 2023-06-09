النيران تشتعل في بناية تجارية بالكرادة والدفاع المدني يتدخل

2023/06/09 | 02:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا في بناية تجارية بمنطقة الكرادة.وقال المصدر في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل مجمع ضمن شارع العطار في الكرادة”.وأضاف أن “الحادث اندلع في بناية مشيدة من ثلاثة طوابق متخذه كمخازن لتجارة الاجهزة […]

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