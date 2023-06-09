البرلمان العراقي يمرر 6 بنود ويستكمل التصويت على الموازنة الجمعة

2023/06/09 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الزمان: أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، عن رفع جلسة التصويت على الموازنة بعد التصويت على 6 مواد فقط من القانون.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان إن “مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة”، مبيناً أنه “تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة”.[…]

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